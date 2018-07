SÃO PAULO - As tarifas de ônibus interestaduais e internacionais terão reajuste de 2,77% a partir do próximo domingo, 1, conforme resolução publicada nesta quarta-feira, 27, no Diário Oficial da União.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou o reajuste na tarifa de ônibus para viagens de percurso superior a 75 quilômetros a partir da origem, que será aplicado sobre o coeficiente tarifário nos diferentes tipos de serviços.

Segundo o DO, o reajuste não se aplica ao transporte rodoviário interestadual e internacional semiurbano de passageiros, que será determinado em ato específico.