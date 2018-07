Tarifas de trem e metrô terão reajuste no Rio A agência reguladora de transportes do Rio (Agetransp) autorizou o reajuste das tarifas de trens e metrô, com base no Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M). A decisão será aplicada em 60 dias, a partir desta terça-feira, 18, data da publicação no Diário Oficial do Estado. A tarifa social, disponível para quem usa o Bilhete Único, permanecerá inalterada.