Tarifas podem afetar portadores de doenças raras Representantes dos fabricantes de alimentos especiais estarão hoje em Brasília para discutir a lista de retaliação contra os Estados Unidos com o governo. Eles estão preocupados com o impacto do aumento das tarifas de importação de produtos críticos para pessoas doentes. "Em último caso, pode até causar um risco para a saúde pública", disse o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais (Abiad), Carlos Eduardo Gouvea.