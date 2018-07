Tarija opta por autonomia frente ao governo de Evo Morales

Eleitores no Departamento boliviano de Tarija votaram no domingo, 22, a favor da autonomia em relação ao governo central do presidente Evo Morales, segundo dados divulgados pelas principais redes de televisão do país. Segundo a sondagem do canal ATB, 80,3% da população com direito a voto aprovou a autonomia, enquanto 19,7% se posicionaram contra o status. Logo após a divulgação dos resultados do referendo, defensores da autonomia saíram às ruas para comemorar. Autoridades descreveram como "calma" a jornada de oito horas em que votaram cerca de 173 mil pessoas. Partidários do presidente Evo Morales, que declarou o referendo "ilegal", ficaram em casa, segundo correspondentes. O governador de Tarija, Mario Cossío, disse diante de uma multidão que havia "chegado a hora de fazer da autonomia o caminho para a Bolívia inteira". Cossío ainda pediu que o presidente Morales considere o referendo como legítimo. "Se o governo não reconhecer os estatutos (de autonomia) e esta vitória, não poderá ser considerado um governo democrático", disse ele entre aplausos. A expectativa era que o pequeno - mas rico - Departamento seguisse o caminho de outros três - Santa Cruz, Beni e Pando - e votasse amplamente pela autonomia. Nesta segunda-feira, os governadores dos quatro Departamentos que reivindicam a autonomia devem se encontrar para definir sua posição sobre a situação política do país e sobre como deverão lidar com a resistência do governo. Os quatro Departamentos estão na parte oriental do país, a mais rica da Bolívia, e desejam a autonomia para aumentar seu controle sobre a renda obtida com as suas reservas de gás e petróleo. Os governos desses Departamentos, controlados pela oposição, desafiam os planos do presidente Morales para redistribuição da renda. O referendo de Tarija tem especial importância porque a região é dona de 85% do gás natural boliviano e porque os líderes autonomistas esperam consolidar o bloco de Departamentos autônomos e suas novas ações contra o governo. Mas o futuro permanece incerto, porque Evo classifica os referendos como ilegais e diz que não aceitará seus resultados. No que será uma nova queda-de-braço entre o governo e a oposição, o presidente convocou para agosto um referendo que poderá revogar seu próprio mandato, apenas dois anos e meio após sua chegada ao poder. Se sobreviver à consulta, em compensação, ele deverá ter um mandato ainda mais forte para combater o movimento pela autonomia na região oriental do país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.