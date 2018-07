Tarso critica delegados que querem eleger chefe da PF O ministro da Justiça, Tarso Genro, criticou ontem delegados da Polícia Federal que querem alterar o modelo de escolha do diretor-geral da corporação. "Há alguns delegados que acham que podem eleger o diretor, isso não é correto", declarou. "O diretor da PF não é um diretor para a corporação, é diretor para o Estado brasileiro. Ele tem de responder para autoridades do Estado e do governo."