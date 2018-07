Tarso Genro lança programa do Pronasci em Salvador O ministro da Justiça, Tarso Genro, lançou hoje em Salvador o projeto Território de Paz, que integra o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), do governo federal, em articulação com as administrações estadual e municipal. O governador Jaques Wagner (PT) e o prefeito João Henrique Carneiro (PMDB), além de secretários, também participaram do evento, realizado na comunidade de Narandiba, bairro de Tancredo Neves, considerado o mais violento do município.