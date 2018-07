Tarso: momento é de cumprir desocupação de reserva O ministro da Justiça, Tarso Genro, afirmou hoje que não recebeu nenhuma ordem de eventual adiamento do prazo para desocupação da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, e o momento é de execução da sentença. "Não recebi nenhuma ordem do ministro (do Supremo Tribunal Federal) Carlos Ayres Britto", disse. "Do ponto de vista técnico, eles (não-índios) têm até a meia-noite" para deixar a reserva, lembrou Tarso, sobre o prazo fixado pela Corte.