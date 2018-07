Tarso registra pré-candidatura ao governo do RS domingo O ministro da Justiça, Tarso Genro, irá inscrever no domingo sua pré-candidatura no PT ao governo gaúcho. O partido definiu prazo até 30 de abril para registro dos filiados que pretendem concorrer nas próximas eleições. Além de Tarso, o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, também irá buscar a indicação do PT para concorrer ao Palácio Piratini, sede do Executivo estadual. A inscrição de Vanazzi está agendada para o dia 30, informa o secretário de organização da legenda, Adriano Oliveira.