Tartaruga com paralisia ganha skate

Uma tartaruga com as patas paralisadas ganhou vida nova com um skate feito especialmente para ela. Arava, que vive no Zoológico Bíblico de Jerusalém, não consegue mover as patas traseiras e não podia andar para frente somente com as patas dianteiras. Os tratadores do zoológico construíram uma espécie de skate de metal especialmente para ela. Com as novas rodinhas, Arava agora pode se movimentar livremente e já encontrou até um parceiro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.