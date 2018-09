Tartaruga de 400 kg é resgatada em Santos-SP Uma tartaruga gigante de 400 kg e 1,80 metros foi recolhida hoje em Santos, no litoral de São Paulo, depois de ter sido vista por pescadores, enquanto nadava adernado para a direita, no canal do estuário. Ameaçado de extinção, o animal é macho e da espécie tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) e ficará no Aquário Municipal de Santos por cerca de dez dias, recebendo vitaminas, soro e antibióticos, até se recuperar para ser devolvido à natureza.