Tatuí terá curso de produção de discos O primeiro curso superior gratuito de tecnologia em produção fonográfica do País vai funcionar em Tatuí (SP). As aulas terão início em agosto. A iniciativa é da Faculdade de Tecnologia do Centro Paula Souza e do Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos, ambos do governo estadual. As 40 vagas iniciais serão disputadas no vestibular marcado para 4 de julho. Os interessados devem se inscrever no site vestibularfatec.com.br entre 7 de maio e 8 de junho.