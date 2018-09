Taubaté promove 1º Censo da Economia Verde de SP

"As informações servirão para planejar, incentivar e promover o município nesse novo momento econômico global", conta o secretário Renato Filgueiras. Neste contexto, segundo ele, também serão identificadas oportunidades de negócios locais e internacionais em que o meio ambiente seja o atrativo principal.

O Censo abrangerá as áreas de eco educação, eco produtos, eco serviços, eco turismo, reciclagem e ONGs - Organizações Não Governamentais. O levantamento será feito em outubro e novembro. Os resultados deverão ser apresentados num seminário, em dezembro.

Rio+20 - A economia Verde - que segundo a rede Made in Forest cresce 22% ao ano - é um dos temas que o governo brasileiro pretende discutir durante a Rio+20 - Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, em junho de 2012, no Rio de Janeiro. A Made in Forest é a primeira rede ambiental no modelo das redes sociais, que conta hoje com cerca de 25 mil cadastros, sendo visitada por internautas de mais de 70 países.