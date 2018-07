Taubaté realiza censo verde em outubro e novembro

O censo abrangerá as áreas de eco educação, eco produtos, eco serviços, eco turismo, reciclagem e ONGs.

O levantamento será feito durante dois meses. Os resultados deverão ser apresentados num seminário, em dezembro, no qual também serão discutidas propostas para o projeto da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos.

"As informações servirão para planejar, incentivar e promover o município nesse novo momento econômico global", conta o secretário Renato Filgueiras, salientando que o censo deverá revelar a real situação do município nas questões ambientais.

O levantamento também pretende identificar novas oportunidades de negócios locais e internacionais em que o meio ambiente seja o atrativo principal.