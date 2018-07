Taxa ambiental em Ilhabela sobe para R$ 6,25

O reajuste foi calculado com base no Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M). Criada por meio de lei municipal em 2008 para instituir um fundo e compensar danos ao ambiente causados pelo excesso de veículos na ilha, a taxa ainda é alvo de críticas de turistas.

Até novembro, quase R$ 1 milhão foram arrecadados com a taxa. Segundo a prefeitura, os valores da TPA são depositados na conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente e investidos obrigatoriamente em projetos ambientais, aquisição de veículos para operações ligadas ao ambiente e custeio do sistema operacional e destinação do lixo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo