Taxa de desemprego dos EUA deve ficar abaixo de 10 por cento, diz Summers A taxa de desemprego dos Estados Unidos não deve ultrapassar 10 por cento, afirmou no domingo Lawrence Summers, assessor econômico sênior do próximo presidente americano, Barack Obama. "Eu acho que veremos substanciais perdas de emprego. Francamente, o que é importante sobre o programa do presidente é que ele vai conter o que de outra forma seria apenas um ciclo vicioso: as pessoas gastam menos e então ganham menos", afirmou ele no programa "Face the Nation", da rede de televisão CBS. "Nós vamos conter esse problema", acrescentou. (Reportagem de Nancy Waitz)