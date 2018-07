Taxa de desemprego no país em dezembro tem recorde de baixa A taxa de desemprego no país caiu para 6,8 por cento em dezembro de 2008, novo recorde de baixa, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira. Em novembro, a taxa de desemprego das seis maiores regiões metropolitanas do país havia sido de 7,6 por cento. O recorde de baixa anterior havia sido registrado em dezembro de 2007, quando a taxa recuou para 7,4 por cento. Analistas consultados pela Reuters esperavam uma taxa de 7,2 por cento em dezembro, de acordo com a mediana de 19 estimativas. Em 2008, como um todo, a taxa média de desemprego ficou em 7,9 por cento, ante 9,3 por cento em 2007. (Por Rodrigo Viga Gaier)