Taxa de desemprego sobe a 8,2% em janeiro, maior desde abril/08 A taxa de desemprego no país subiu para 8,2 por cento em janeiro, a mais alta desde abril do ano passado, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira. Em dezembro de 2008, a taxa de desemprego nas seis maiores regiões metropolitanas do país estava em 6,8 por cento, recorde de baixa. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)