Taxa de inspeção veicular em SP cai 28%, para R$ 44,36

A redução ocorre após a polêmica envolvendo o contrato assinado entre a Prefeitura de São Paulo e a empresa Controlar, concessionária responsável pela execução da inspeção na capital. Segundo denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) de novembro, o contrato teria uma série de fraudes.

Em nota, a Controlar classificou a decisão de diminuir o valor da taxa de "precipitada", "unilateral" e "ilegal". De acordo com a empresa, um recurso administrativo apresentado por ela em 22 de novembro contesta o estudo de reequilíbrio econômico-financeiro que deu base à decisão.

A realização desse estudo, feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), foi recomendada pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM). O preço determinado pelo estudo foi de R$ 41,87, que, acrescido de correção monetária, chegou aos R$ 44,36. De acordo com a nota da Controlar, "a decisão de aplicação de uma tarifa revisada de forma unilateral sem o necessário respeito ao contrato, às leis e aos demais princípios constitucionais, é ilegal".

Por sua vez, a Secretaria do Verde afirmou em nota que contratou a Fipe para realizar o estudo porque havia se comprometido a fazer a análise apenas a partir do momento em que a inspeção passasse a valer para praticamente toda a frota, o que se concretizou no ano passado. Em 2010, 3.063.482 veículos passaram pela inspeção. Até agosto de 2011, 1.775.690 veículos foram inspecionados, segundo a Controlar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.