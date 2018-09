Taxa para emitir passaporte deve ter reajuste em 2011 A Polícia Federal (PF) pretende aumentar o valor da taxa para emissão de passaporte em 20,77%, segundo informações do Ministério da Justiça. Atualmente, o documento custa R$ 156. A nova taxa, que deverá ser cobrada a partir do próximo janeiro, repõe apenas a inflação do período entre dezembro de 2006 e 2010, de acordo com a pasta.