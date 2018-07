Táxi bate em carro da CET e causa lentidão na Marginal A colisão entre um carro da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e um táxi na Marginal do Pinheiros provoca lentidão no trânsito na manhã desta terça-feira, 15. O acidente ocorreu por volta das 6h10, quando o táxi bateu na traseira do veículo da CET.