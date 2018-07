Táxi capota, bate em ônibus e índia grávida morre no MT

Segundo a Polícia Militar de Carlinda, a índia Aldemira Kayabi, que estava grávida de seis meses, levava sua filha, em um táxi, para a região de Alta Floresta. Durante o percurso, o motorista do táxi, que partiu do município de Colíder, fez uma ultrapassagem, mudando de faixa na rodovia. Ao tentar voltar para a faixa em que estava, o táxi colidiu com a traseira de um caminhão que trafegava com o pneu murcho. O táxi começou a capotar na via, atingindo, enfim, um ônibus que percorria a pista no sentido contrário.

A índia morreu no local. Sua filha e o motorista do táxi foram encaminhados para o

Hospital Municipal de Carlinda e foram transferidos para o Hospital Regional de Alta Floresta. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o estado de saúde da filha da índia é grave, ao contrário do estado do taxista. A perícia foi encaminhada para o local e investiga as possíveis medidas tomadas após o acidente. O corpo da indígena será encaminhado para a aldeia Kururuzinho, onde ela morava.