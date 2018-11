Táxi é atingido após explosão de bueiro no Rio A tampa de um bueiro da Light, concessionária de energia elétrica do Rio de Janeiro, atingiu na manhã de hoje um táxi que passava pela Rua Riachuelo, na Lapa, centro da cidade. O taxista, no entanto, não ficou ferido. A empresa ainda não informa os motivos que levaram ao deslocamento da tampa, que ficava sobre a caixa subterrânea por onde passam os fios de energia.