Táxi fica 9,8% mais caro em Cumbica

Agora, uma viagem do aeroporto para Pinheiros, na zona oeste da capital, custa R$ 130,23 - antes, saía por R$ 118,55. Para o Morumbi, na zona sul, custa R$ 155 - ante os R$ 141,99 cobrados até domingo.

Para as regiões da Pompeia e Vila Mariana, respectivamente nas zonas oeste e sul, a corrida que antes tinha o custo de pouco mais de R$ 110 subiu para R$ 121,47, no primeiro bairro, e para R$ 120,84 no segundo.

Pelo decreto, os taxistas do aeroporto continuam sem poder fazer uso da bandeira 2 (mais cara que a 1, praticada à noite, na madrugada e em fins de semana) ou cobrar pelo transporte de malas. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.