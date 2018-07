Táxi tradicional de Londres ganha rival

Um ícone de Londres, o tradicional táxi preto, está agora competindo com um novo modelo da Mercedes-benz. O novo táxi é maior, com lugar para seis passageiros e é menos poluente. Alguns taxistas temem que os tradicionais táxis desapareçam das ruas. "Os novos carros são fantásticos, mas o táxi preto é o táxi preto. Já faz cem anos ou mais que ele está nas ruas. Então, pessoalmente, sempre vou dirigir um táxi preto," diz o taxista Gary Dinsley. Mas há quem veja a mudança com olhos positivos. O presidente da KPM-UK Taxis, uma das maiores empresas de táxis de Londres, Peter DaCosta, acha que a cidade tem que se modernizar e diz que sua empresa planeja ter 350 dos novos táxis nas ruas em um ano. O táxi preto, feito pela empresa britânica London Taxis International (LTI), está nas ruas de Londres desde 1948. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.