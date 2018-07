Táxis de SP poderão ter nova identificação visual

De acordo com a SMT, a mudança da frota será gradativa. Quando o taxista for renovar a licença do carro, ele já poderá adequar a identificação do carro, que ainda está em estudo. A SMT ainda não sabe dizer qual o custo da mudança.

Os carros continuarão brancos. Nas laterais haverá uma faixa quadriculada de mais ou menos dez centímetros de altura, ao longo de todo o carro e em sua traseira, informa a SMT. Na faixa deverá constar a identificação de Táxi da Cidade de São Paulo, sua frota de origem e os números de controle.

Com a iniciativa, o Departamento de Transportes Públicos, da SMT, pretende facilitar a visualização e memorização dos veículos que recusarem corridas ou cometerem alguma infração ou ação inadequada.