Táxis de SP terão novas tarifas a partir do dia 15 O serviço de táxis no município de São Paulo terão novas tarifas a partir do dia 15 de janeiro. Segundo a Prefeitura, o reajuste médio será de 18%, menor que a inflação acumulada desde o último aumento, em dezembro de 2006, e calculados com base nos custos de manutenção dos veículos. Até a atualização dos taxímetros, a cobrança deverá ser feita por meio de uma tabela referencial, que será distribuída aos taxistas pela Secretaria Municipal de Transportes.