Taxista é baleado em assalto a joalheria em Suzano

Armados, cerca de 10 assaltantes renderam clientes e funcionários, entre eles o segurança, da joalheria S-Stein, localizada na Rua General Francisco Glicério, junto à Praça Expedicionário Antonio Garcia. Um dos criminosos teria discutido com o vigilante e começou a agredi-lo.

Um taxista, de aproximadamente 40 anos, sem saber que a loja estava sendo assaltada e que o agressor estava armado, por ser colega do funcionário do estabelecimento, aproximou-se para tentar ajudar o segurança. O assaltante então atirou contra o taxista. A bala entrou pelo glúteo e saiu pela região pubiana.

Encaminhado para a Santa Casa da cidade por policiais militares da 1ª Companhia do 32º Batalhão,o taxista foi operado, continua internado e o quadro clínico dele, segundo o hospital, é estável. Até as 2h, o roubo não havia sido registrado no Distrito Policial Central de Suzano pois, segundo os plantonistas, o sistema de registro de boletins estava fora do ar.

O valor levado da loja não foi informado ainda pela polícia.