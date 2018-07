Taxista é baleado no peito por assaltantes em São Paulo

A vítima, ao volante de um Astra, havia levado um passageiro ao Jardim Filhos da Terra, bairro violento. Sem saber do risco que corria ao se deslocar até a região àquela hora da noite, Carlos Alberto fez a corrida e, na volta, já no bairro vizinho, foi abordado pelos ocupantes do Corsa. Não se sabe ainda por que os criminosos atiraram.

Os bombeiros chegaram a ser acionados, mas a vítima foi socorrida antes por testemunhas e levada para o pronto-socorro da Santa Casa, localizado no complexo do Hospital São Luiz Gonzaga. Do taxista foram levados dinheiro, GPS e outros objetos. Carlos passou por cirurgia e continua internado. O estado de saúde dele não foi divulgado pelo hospital. Até a 1h30, nenhum suspeito havia sido detido pela polícia.

Policiais militares da 1ª Companhia do 43º Batalhão encaminharam os dados da ocorrência para o plantão do 73º Distrito Policial, do Jaçanã.