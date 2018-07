Taxista é baleado por assaltantes na zona leste de SP O taxista José Paschoal, de 75 anos, foi baleado no rosto, às 20h30 de sexta-feira, 12, por um de pelo menos dois assaltantes que o abordaram na Avenida Maria Cursi, junto à Praça Mário Cataruzza, em Cidade São Mateus, na zona leste da capital paulista. Segundo testemunhas, José Paschoal ocupava um Meriva quando foi surpreendido pelos criminosos. Mesmo descendo do carro, o taxista foi baleado na região da boca. Bombeiros foram acionados e encaminharam a vítima para o Hospital Geral de São Mateus. Ainda não se sabe se o taxista, que segue internado já fora de perigo, discutiu com os bandidos ou se reagiu ao assalto. O Meriva não foi levado pelos assaltantes, que fugiram a pé. O caso foi registrado no 49º Distrito Policial, de São Mateus. Os bandidos seguem foragidos.