Taxista é soterrado em deslizamento em Ouro Preto-MG

A chuva que persiste em Minas Gerais também provocou contratempos nas rodovias. A pista sul (sentido São Paulo) da Rodovia Fernão Dias estava bloqueada no km 577, entre as regiões de Carmópolis de Minas e Itaguara, devido às chuvas contínuas que provocaram a cheia do Rio Pará, atingindo as vigas da Ponte do sentido sul, mais baixa que a do sentido norte.

As águas não atingiram a pista, mas o tráfego da pista sul está sendo desviado pela faixa 1 da pista norte (sentido Belo Horizonte) para garantir a segurança dos usuários. Na pista norte, o tráfego segue pela faixa 2. Não há retenção no local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 8 horas foram liberados os trechos nos kms 617 e 628 da Rodovia BR-040, que foram interditados por conta das fortes chuvas. O trânsito estava lento na região e o congestionamento chegava a quatro quilômetros nos dois sentidos. Os trechos poderão ser fechados novamente se a chuva continuar, segundo a PRF.