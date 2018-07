Taxista invade delegacia para escapar de assalto em SP Um taxista, para fugir de um assalto, por volta das 3h30 deste sábado, 28, invadiu o estacionamento do 36º Distrito Policial, do Paraíso, na zona sul de São Paulo. Assustado com o passageiro que embarcou e segundos depois anunciou o assalto, o taxista não pensou duas vezes e acabou jogando o carro no pátio da delegacia.