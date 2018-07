Taxista invade DP para fugir de assalto Para fugir de um assalto anunciado pelo passageiro, ontem de madrugada, um taxista invadiu o estacionamento do 36º Distrito Policial, no Paraíso, na zona sul da capital. O criminoso então correu para casas vizinhas. Em uma residência na Rua Charles Camoin, os moradores se trancaram em um quarto. O bandido destruiu objetos e arrombou portas, mas não conseguiu entrar no quarto. Ele pulou para a casa ao lado e caiu de uma altura de 6 metros. Foi hospitalizado em estado grave. O taxista deixou o DP sem prestar queixa.