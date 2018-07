Taxista que perdeu filho de 3 anos participa de protesto O taxista Paulo Soares, pai do menino João Roberto, morto aos 3 anos numa ação desastrada da Polícia Militar (PM) do Rio, em julho de 2008, participa de um protesto no centro da capital fluminense. Vestindo uma camisa preta com a foto de João, Soares carrega um cartaz com os dizeres "A certeza da impunidade aumenta cada vez a corrupção".