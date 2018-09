Taxista sequestrava clientes de shopping em SP

Os alvos preferenciais eram mulheres que aparentavam boa condição financeira. "Ele escolhia pela marca do carro", disse o delegado Amadeu Ricardo dos Santos, que comandou as investigações que levaram à prisão do taxista. A polícia já tem o nome e tenta capturar o homem que agia junto com Lira.

O ataque mais recente da dupla aconteceu na noite de quarta-feira. Por volta das 19h30, eles abordaram uma mulher que guardava suas comprar no porta-malas de um carro importado. Durante duas horas, ela ficou refém dos bandidos armados, que a ameaçavam de morte. Depois de sacarem R$ 300 em um caixa eletrônico, os bandidos libertaram a mulher nas imediações do shopping. O carro dela foi recuperado perto do Jardim Elba, na zona leste. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.