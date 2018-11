Taxista sofre queimadura após ataque de bandidos no RJ Um taxista ficou ferido após bandidos atearem fogo ao seu carro na noite de ontem, no viaduto de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. O fogo foi controlado pelos bombeiros e o taxista, Sérgio Fernando Gouveia, foi encaminhado ao Hospital Geral de Bonsucesso (HGB).