Taxistas protestam contra violência na zona oeste de SP Cerca de 400 motoristas de táxis estão protestando desde a manhã de hoje na Praça Charles Miller, no Pacaembu, zona oeste de São Paulo, contra a violência sofrida pela categoria. No último sábado, 9, um taxista foi morto na zona sul da capital paulista durante um assalto. Segundo a Polícia Militar (PM), o grupo está concentrado na praça desde as 9h30 de hoje e não há previsão de carreata. A manifestação seguia pacífica por volta das 12h30.