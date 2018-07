Taxistas protestam no centro de São Paulo

SÃO PAULO - Taxistas protestam na tarde desta quarta-feira, 5, em frente à Prefeitura de São Paulo, no Viaduto do Chá, centro da capital. O ato interdita parte da via e prejudica o tráfego de veículos no centro da cidade. Ainda não há informações sobre o motivo da manifestação.

O grupo ocupa duas faixas da esquerda do viaduto, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A manifestação começou por volta das 13h no cruzamento entre a Rua da Consolação e a Avenida São Luis. Em seguida, os manifestantes seguiram em passeata.

Durante a caminhada, os taxistas bloquearam totalmente a Consolação, sentido centro, e a Rua Coronel Xavier de Toledo, informa a CET. De acordo com a Polícia Militar, o ato é pacífico.

O estadão.com.br entrou em contato com o Sindicato dos Taxistas Autônomos de São Paulo, mas não encontrou nenhum dirigente para falar sobre o motivo do protesto.