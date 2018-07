Taxistas têm até 5ªf para cadastro no GP Brasil de F1 A Secretaria Municipal de Transportes credencia 3.500 táxis para atender ao público dos treinos e da corrida do 40º Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. O evento será realizado no Autódromo de Interlagos, nos dias 26 e 27 de novembro.