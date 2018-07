TCE confirma que edital da USP restringia disputa

A licitação é referente à iluminação do câmpus do Butantã, zona oeste da capital paulista, e tem valor estimado de R$ 62 milhões. O projeto prevê luminárias de tecnologia LED (luzes brancas, que iluminam mais e consomem menos energia). A escuridão no câmpus é uma das principais reclamações de alunos e funcionários em relação à segurança.

O TCE fez várias recomendações de reformas no edital para evitar irregularidades no processo. O edital exigia comprovação de instalação mínima de 2,5 mil luminárias LED, um dos principais motivos para o cancelamento do edital, além de especificar um produto fabricado apenas por uma empresa, não abrindo a opção para equipamentos similares. O TCE ainda aponta imprecisão do orçamento de referência.

Segundo o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, as falhas no edital são "gravíssimas e colocam em xeque a lisura do procedimento." Ele lembra que se trata de edital da "maior e mais reconhecida universidade" do País. "Considerando esse contexto, as falhas desse edital, se não corrigidas, terão um efeito multiplicador devastador."

Em maio, o tribunal havia cancelado o edital por suspeita de direcionamento, mas a USP, no mesmo dia do julgamento no TCE, adiantou-se e revogou o texto. Assim, pôde apresentar um novo, dias depois. Mas, segundo as empresas, o edital mantinha irregularidades e novamente houve reclamações ao tribunal. O TCE cancelou novamente o processo no dia 10 de julho. Mas, dessa vez, a USP não podia mais revogar o edital.

A universidade informou que ainda não teve acesso ao teor do voto e por isso não se manifestaria. O Estado apurou que a universidade pode desmembrar o projeto em mais de um edital.