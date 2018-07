TCE-SP muda regra para verba de operações policiais

Em decisão colegiada, o TCE estabeleceu que, a partir de agora, as prestações de contas deverão conter ?singela identificação, a qual poderá ser representada pela denominação ou tema da operação?. Os demonstrativos de gastos também terão de ser individualizados por operação, para que os fiscais do tribunal tenham condições de saber no que o dinheiro foi aplicado. Por fim, o despacho determina que as despesas fiquem restritas a um número mínimo de responsáveis, para facilitar ?o controle das operações e dos gastos correspondentes?. A deliberação é assinada pelo presidente em exercício da corte, conselheiro Fúlvio Julião Biazzi, e pelo relator, Cláudio Ferraz Alvarenga.

Em março, o conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho já havia decidido apertar a fiscalização sobre os gastos secretos da Secretaria da Segurança Pública, obrigando a pasta a prestar contas da verba mês a mês - até 2008, os relatórios eram encaminhados a cada seis meses. Carvalho escreveu em sua decisão que, da forma como se apresentavam as prestações de conta, não era possível estabelecer ?correlação entre os valores registrados nas operações contábeis e as operações (policiais) executadas?. Isso criaria, segundo ele, ?ambiente propício para desvio de finalidade?. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.