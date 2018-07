TCHAU, OUTUBRO

A entrada (R$ 28) dá direito a uma caneca da Hofbrau - já cheia. R. Lício Marcondes do Amaral, 51, Morumbi, 3721-6636. Sáb. (27), 13h. R$ 28. Cc.: todos.

Com promoção de Paulaner (R$ 14, a Oktoberfest, ou a Dunkel), o The Queen's Head faz a sua edição da festa alemã amanhã (27), no deck, com banda de pop rock. R. Tucambira, 163, Pinheiros, 3774-3778. Sáb. (27), 13h. R$ 15. Cc.: A, M e V.

Salsichão na baguete (R$ 9) e com chucrute (R$ 13) entram no cardápio do All Black para a Oktoberfest do pub, no domingo (28). E esqueça as bebidas irlandesas: chope só Erdinger (R$ 14,80) e HB (R$ 13,80). R. Oscar Freire, 163, Cerq. César, 3088-7990. Dom. (28), 17h. R$ 20. Cc.: A, M e V.