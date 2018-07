TCM quer promotoria própria Após criar no ano passado mais 31 cargos com salários fixos entre R$ 3,4 mil e R$ 7,2 mil, o Tribunal de Contas do Município (TCM) pediu à Câmara autorização para criar mais dez vagas comissionadas, além da criação do Ministério Público do TCM. Os dois projetos estão no arquivo desde 2005 e o pedido de retirada foi feito em janeiro pelo presidente da corte, Roberto Braguim, ao chefe do Legislativo, o vereador Antonio Carlos Rodrigues (PR). O pedido saiu em despacho publicado na edição de sábado do Diário Oficial da Cidade. As propostas devem voltar ao plenário hoje.