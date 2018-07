TCU alertou sobre falha de transplantes no Rio

O Ministério da Saúde e o governo do Rio foram alertados em 2005 pelo Tribunal de Contas da União sobre problemas no sistema de transplantes fluminense, quase três anos antes da crise que culminou neste ano com a paralisação dos transplantes de fígado, rim e córneas em pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Mas a maioria das mudanças solicitadas ainda não teve resposta, entre as quais medidas contra a precariedade da infra-estrutura para transplantes e para um melhor controle da captação de órgãos. De 22 determinações e recomendações feitas em 2005, 9 foram implementadas, 4 não foram atendidas e o restante foi parcialmente cumprido, diz avaliação feita em maio do ano passado pelo TCU. Segundo a assessoria de imprensa do tribunal, até esta semana, a maioria dos pontos cobrados seguia sem resposta. O ministro-relator do monitoramento da auditoria, Raimundo Carreiro, destaca que as mudanças são complexas, mas necessitam de "maior atenção". O ministério informou já ter iniciado mudanças. Disse ainda que o sistema nacional de transplantes está informatizado e gera relatórios em tempo real, permitindo acompanhamento da eficiência no Rio. A pasta enfatizou que um plano de ação a partir da auditoria já foi encaminhado ao tribunal e que tem sido sugeridas aos Estados ações para melhor atender os transplantados. A Operação Fura-Fila, da Polícia Federal, que prendeu na quarta-feira passada o médico Joaquim Ribeiro Filho por peculato e indiciou outras quatro pessoas de sua equipe de transplantes de fígado, acabou por desorganizar ainda mais o sistema estadual de transplantes no Rio de Janeiro. Desde então, não houve nenhuma captação ou transplante hepático no Estado, apesar de terem havido notificações. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as notificações não se concretizaram porque os casos evoluíram com parada cardíaca, o que inviabiliza a doação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.