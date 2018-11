TCU apura irregularidades de seis gestões do Cremesp O Tribunal de Contas da União (TCU) investiga irregularidades que teriam sido cometidas por membros da diretoria do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) nos últimos 7 anos. O processo 018.478/2005-6 está em andamento, mas um parecer de dois técnicos do órgão questiona, entre outras medidas, a compra, aluguel e reforma de imóveis sem licitação, no valor de R$ 687.722; a contratação de 33 funcionários sem concurso público; e o pagamento de diárias e salários a 21 conselheiros suplentes como eles se fossem titulares.Cinco ex-presidentes da instituição, além do atual titular do cargo, foram chamados a dar explicações. O órgão contestou o relatório no início do ano. Os documentos estão sendo avaliados pelo relator do caso no TCU, ministro Marcos Bemquerer. Se confirmadas as irregularidades, os responsáveis podem sofrer sanções, como multa ou afastamento, e até serem processados pelo Mistério Público Federal. O presidente do Cremesp, Henrique Carlos Gonçalves, afirmou que as denúncias são tentativa de influenciar o resultado das eleições do conselho, em agosto. O médico disse que o relatório é preliminar e que as suspeitas foram contestadas no início do ano. Com relação à contratação de 33 funcionários, afirmou que o processo foi regular e os documentos que comprovam o concurso foram apresentados ao TCU. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.