TCU condena presidente de conselho indígena do AM O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou o presidente do Conselho Indígena do Vale do Javari (AM), Cloves Rufino Reis, a pagar de R$ 876 mil (valor atualizado) pela falta de prestação de contas de recursos repassados pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) para assistência básica de saúde aos índios do distrito do Javari (AM). O TCU também multou Reis em R$ 10 mil e autorizou a cobrança judicial das dívidas. Ele poderá recorrer da decisão.