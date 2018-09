TCU condena sete oficiais do Exército por fraude O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou sete oficiais do Exército a devolverem ao Tesouro Nacional R$ 2,08 milhões por fraude contra o sistema de pagamentos do Exército. Segundo o TCU, os oficiais teriam incluído, de forma irregular, 55 pensionistas na folha de pagamentos do Exército. Há indícios que sugerem que os beneficiados pelo esquema são parentes dos oficiais condenados. Os envolvidos na fraude ainda poderão recorrer da decisão. Além de terem que devolver os recursos ao Tesouro Nacional, eles foram multados em valores de R$ 30 mil a R$ 50 mil.