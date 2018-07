TCU e STJ assinam acordo de cooperação O Tribunal de Contas da União (TCU) firmou acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados para promover a capacitação de juízes e servidores do Judiciário. O presidente do TCU, Ubiratan Aguiar, observou que o melhor conhecimento da complexa legislação ajuda a evitar irregularidades. O ministro do STJ Fernando Golçalves destacou que o problema de gestão é uma das principais causas da morosidade da Justiça.