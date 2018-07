TCU elege ministro Augusto Nardes como presidente do órgão

O plenário do tribunal também escolheu o ministro Aroldo Cedraz de Oliveira para ser vice-presidente do órgão, responsável por fiscalizar as contas do governo e suas obras.

Nardes, de 60 anos, é ministro do TCU desde 2005, quando renunciou ao mandato de deputado federal pelo PP para assumir uma cadeira no tribunal.

O ministro, atual vice-presidente do tribunal, tomará posse no próximo dia 12 em cerimônia na sede do TCU.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)