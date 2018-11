TCU exige auditoria de compra de mamógrafos no País O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a abertura de uma auditoria para acompanhar o processo de aquisição, distribuição e manutenção de mamógrafos - aparelhos utilizados para exames de mamografia - nos serviços de saúde pública do País. No relatório que determinou a investigação, o TCU observa que, apesar de a quantidade de mamógrafos ser superior ao que é recomendado, a distribuição dos aparelhos é inadequada e a cobertura do exame, sobretudo entre mulheres acima de 50 anos, ainda é baixa.