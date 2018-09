TCU fará auditoria na área de fiscalização da Anac O Tribunal de Contas da União (TCU) fará uma auditoria na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para verificar como está a fiscalização dos serviços de transporte aéreo prestados no País. As vistorias devem ocorrer entre os dias 21 de julho e 8 de agosto, segundo o cronograma estabelecido no pedido de abertura do processo. O relatório do TCU deve ser entregue até setembro e será elaborado pela Secretaria de Fiscalização de Desestatização (Sefid). O relator será o ministro Benjamin Zymler. No ano passado, o TCU realizou uma auditoria nas áreas de planejamento da Anac. Segundo a Corte, a partir dessa primeira análise ficou constatado que era necessária uma avaliação do processo operacional da agência. Entre os argumentos apresentados pelo TCU para abertura do processo está o fato de que a Anac é uma ?entidade nova, com relevantes atribuições no setor aéreo, que passou por grave crise recentemente e ainda tem diversos problemas a enfrentar para funcionar de forma adequada?. O objetivo da auditoria é identificar pontos importantes para futuras atuações do controle externo. A Anac informou que vai cooperar com a investigação. Os atuais diretores alegam que a auditoria será importante para rever os processos que eram realizados pela antiga direção e já passavam por revisão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.